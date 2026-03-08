Milan-Inter 1-0 il derby va ai rossonero | decide il gol di Estupinan

Il derby tra Milan e Inter si è concluso con una vittoria per i rossoneri, che hanno battuto i nerazzurri 1-0. La rete decisiva è arrivata al 35° minuto del primo tempo, firmata da Estupinan. In campo, il Milan ha schierato un modulo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e difensori come Tomori, De Winter e Pavlovic.

Milan-Inter 1-0 RETE: 35' pt Estupinan. MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Tomori 6, De Winter 6.5, Pavlovic 6.5; Saelemaekers 5.5, Fofana 6.5 (28' st Ricci 6), Modric 6.5, Rabiot 6, Estupinan 7; Leao 5 (28' st Fullkrug 6), Pulisic 6.5 (38' st Nkunku sv). In panchina: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Jashari. Allenatore: Allegri 7. INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5 (35' st Diouf sv), Akanji 6, Bastoni 6 (23' st Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5 (14' st Dumfries 6), Barella 6 (23' st Frattesi 6), Zielinski 6, Mkhitaryan 5.5 (14' st Sucic 6), Dimarco 5; Esposito 5.5, Bonny 5.5. In panchina: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Darmian, Calhanoglu, Lavelli, Lautaro.