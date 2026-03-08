Milan Inter 1-0 | il derby è rossonero i nerazzurri escono tra i rimpianti e le proteste

Alle 20.45 a San Siro si è disputato il derby di Milano tra Milan e Inter, valido per il 28° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa con una vittoria del Milan per 1-0, mentre i nerazzurri sono usciti dal campo con rimpianti e proteste. La sfida ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, in attesa di ulteriori analisi.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Milan Inter, il derby di Milano valevole per il 28° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Milan Inter, il derby di ritorno valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoneri, reduci dal successo per 0 a 2 contro la Cremonese, cercano i 3 punti per accorciare sui cugini nerazzurri, che guidano la classifica con 10 punti di vantaggio proprio sui rossoneri. La squadra di Chivu, invece, reduce dal successo per 2 a 0 sul Genoa, può contare su due risultati su tre per uscire col sorriso da San Siro. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro.