Milan-Inter 1-0 i rossoneri vincono il derby e riaprono la corsa scudetto

Il Milan ha vinto il derby della Madonnina battendo l’Inter 1-0. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel corso della prima metà e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto acceso. I rossoneri hanno conquistato i tre punti, riaprendo così la lotta per lo scudetto.

Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina battendo l'Inter 1-0 al termine di una partita intensa e combattuta. A decidere la sfida è stata la rete di Pervis Estupiñán al 35' del primo tempo, un sinistro potente sotto la traversa che ha regalato ai rossoneri tre punti pesanti. Nel finale l'Inter ha provato l'assalto, ma la difesa del Milan ha resistito fino al triplice fischio. Primo tempo equilibrato, poi la zampata di Estupiñán. Il derby parte con grande intensità e con le due squadre molto attente tatticamente. L'Inter prova a prendere l'iniziativa con alcune conclusioni dalla distanza, tra cui quella di Dimarco, mentre il Milan risponde con Modric e Pulisic, senza però trovare lo specchio della porta.