Milan-Inter 1-0 i rossoneri conquistano il derby

Il Milan ha vinto il derby contro l’Inter con il risultato di 1-0. La partita si è giocata oggi, e il gol decisivo è stato segnato nel primo tempo. I rossoneri hanno fermato la serie di vittorie dei nerazzurri, che cercavano di mantenere il primato in classifica. La sfida si è conclusa con la vittoria del Milan, lasciando l’Inter a quota zero in classifica.

Il Milan ha sconfitto l'Inter per 1-0, fermando la corsa dei nerazzurri verso lo scudetto. Con la vittoria nel derby, match valido per la 28esima giornata di serie A, i rossoneri di Allegri hanno ridotto a 7 punti il distacco dall'Inter, che non è riuscito ad approfittare dello scontro diretto per mettere un'ipoteca ancora più seria sullo scudetto. Il gol vittoria è stato siglato da Estupinan al 35' con un siluro di sinistro su assist di Fofana. La classifica di Serie A dopo gli incontri odierni validi per la 28esima giornata. Derby Milan-Inter di Serie A 1-0: I rossoneri vincono il derby! | LIVE NewsAlle ore 20:45, a Milano, c'è il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale Milan-Inter: i rossoneri vincono il derby con una rete di EstupinanMilano, 8 marzo 2026 – Il Milan vince il derby della Madonnina contro l'Inter per 1-0, come all'andata e riapre il discorso scudetto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Inter 1 0 i rossoneri conquistano.... Temi più discussi: Milan-Inter, la diretta del derby da San Siro; Milan-Inter, il Derby in diretta; Milan-Inter, c'è l'arbitro: il derby va a Daniele Doveri; Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altri. Milan-Inter, il risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... Milan-Inter 1-0, le pagelle dei nerazzurri: Luis Henrique (5) da banda del buco, Esposito (5) non pervenuto, Chivu (5,5) a 2 ko su 2 nei derby di Milano.L'Inter di Cristian Chivu, senza la Thu-La e Chalanoglu, cade ancora una volta (la 5^ nelle ultime 7 stracittadine) contro il Milan, pagando l'inesperienza della ... 2 - Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore. Chiave. #MilanInter