Milan-André | ultimatum scaduto?

La trattativa tra il Milan e il Corinthians per il trasferimento del centrocampista André Luiz è in una fase complicata, con il termine ultimo ormai scaduto. Le parti coinvolte stanno cercando di definire gli ultimi dettagli, ma ancora non è stato raggiunto un accordo definitivo. La situazione rimane aperta e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

La trattativa tra Milan e Corinthians per il giovane centrocampista André Luiz entra nella fase più delicata e tesa. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dal giornalista Fabrizio Romano, il club rossonero ha posto un ultimatum chiaro: o l’operazione si chiude alle condizioni già concordate, o salta definitivamente. I dirigenti milanisti non intendono aumentare la proposta economica e ritengono di aver già fatto la propria parte, con documenti firmati e accordo raggiunto. L’ offerta del Milan resta ferma a 15 milioni di euro fissi più 2 milioni di bonus (per un totale potenziale di 17 milioni), valida per il 70% dei diritti economici del giocatore. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan-André: ultimatum scaduto? André Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneriAndré Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario:... Leggi anche: Juve, linea dura su En-Nesyri: ultimatum scaduto, si va avanti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan André ultimatum scaduto. André Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri. Ecco cosa sta succedendoAndré Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri. Ecco cosa sta succedendo Si arricchisce di nuovi sviluppi la trattativa tra il Milan e il Corinthi ... calcionews24.com Milan, ultimatum per André: operazione a rischioL'affare per il giovane centrocampista brasiliano è davvero a rischio e potrebbe saltare. msn.com