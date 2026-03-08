In Calabria, un procedimento giudiziario riguarda alcuni scafisti arrestati dopo operazioni legate a migranti. Il governo aveva disposto le misure cautelari, ma i giudici hanno poi assolto gli imputati, pronunciando una sentenza che ha suscitato molte reazioni. La vicenda coinvolge le azioni delle forze dell’ordine e le decisioni della magistratura in un contesto di tensione sulle politiche migratorie.

Il Decreto Cutro, approvato dal Consiglio dei Ministri italiano il 9 marzo 2023 a Cutro, in Calabria, in risposta al tragico naufragio di un barcone che causò 72 morti tra i migranti, h a previsto norme severe e reati specifici per gli scafisti che si assumono la responsabilità di trasportare persone in condizione di grave rischio verso le coste italiane. Putroppo, però, non sempre nei tribunali si arriva alla definizione di pene adeguate, e talvolta, si opta per il beneficio del dubbio. Accade così che in Calabria t re cittadini stranieri sono stati assolti in primo grado dal Tribunale di Locri dopo circa due anni e mezzo trascorsi in carcere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, il governo fa arrestare gli scafisti ma i giudici li assolvono: sentenza choc in Calabria

