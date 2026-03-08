Il tecnico Mignani si mantiene sulla panchina nonostante le valutazioni e le riserve espresse, mentre il direttore sportivo Fusco conferma solo il proseguimento del silenzio stampa con poche parole. Durante l'incontro con i media, Fusco ha dichiarato semplicemente di continuare con il silenzio stampa, senza ulteriori commenti o dettagli. La comunicazione ufficiale si è concentrata sulla decisione di mantenere il riserbo sulle questioni interne.

Poche parole: "Avanti con il silenzio stampa". Questa la comparsata del ds Filippo Fusco in sala stampa ieri. Neppure un commento sulla gara, sul momento delicato del Cesena e soprattutto neppure una parola su quello che sarà il futuro del tecnico Michele Mignani sulla panchina del Cesena. All’allenatore era stata data una fiducia a tempo. D’altra parte con il turno infrasettimanale e tre gare ravvicinate sarabbe stato anche complicato cambiare ora. I tifosi ne chiedono l’allontanamento da un pezzo. Ma Fusco evidentemente ieri non poteva comunicare nulla in merito. La proprietà infatti deciderà dopo la call del board odierno. Il punto conquistato al Braglia dovrebbe aver salvato la panchina dell’allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani salva la panchina, restano le riserve. Fusco conferma soltanto il silenzio stampa

