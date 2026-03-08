Mi vergognavo di fare la valletta scollata e in minigonna A Porta a Porta mi rifiutai di rimanere tutta la puntata in costume | così Youma la ‘sosia di Naomi Campbell’

Youma Diakite, conosciuta come sosia di Naomi Campbell, ha raccontato di aver rifiutato di rimanere in costume durante una puntata di Porta a Porta, confessando di essersi sentita a disagio nel vestirsi in modo provocante. La modella ha spiegato di aver provato imbarazzo nel fare la valletta scollata e in minigonna, scegliendo di lasciare il programma anziché continuare in quell’abbigliamento.

Uno scambio di persona è stata la fortuna di Youma Diakite, nota in Italia come sosia di Naomi Campbell. Fu l’errore di una giornalista che a una sfilata la scambiò per la ‘Pantera’ delle passerelle ad aprirle le porte del mondo dello spettacolo. Costanzo infatti la notò e la volle con sé a “Buona Domenica”. Un colpo di fortuna, si potrebbe pensare. In realtà alla diretta interessata tutta quella attenzione andava stretta. La depressione. Classe 1971, nata in Mali e cresciuta a Parigi, Youma era già una modella affermata a livello internazionale quando raggiunse la fama anche nel Bel Paese. Una popolarità basata sull’essere, appunto, sosia di Naomi e che le chiuse poi le porte della moda: “ Qua chiunque può diventare noto e a me questa cosa ha sempre scioccato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

