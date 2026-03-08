Lo chef del Noma, uno dei ristoranti più rinomati al mondo, ha ammesso di aver commesso abusi e maltrattamenti nei confronti di alcuni ex dipendenti, rispondendo alle accuse diffuse online e in un articolo del New York Times. In un messaggio pubblico, ha anche detto di essere in fase di apprendimento sulla gestione della rabbia e ha chiesto scusa a chi ha sofferto.

René Redzepi in un lungo post social risponde alle accuse emerse online il mese scorso da ex dipendenti e al nuovo articolo del "New York Times" che ha raccolto ulteriori testimonianze di ex dipendenti René Redzepi, il celebre chef del Noma, uno dei ristoranti più influenti al mondo, risponde alle accuse di abusi di molti ex dipendenti emerse in rete il mese scorso e ad altre raccolte in un nuovo articolo del New York Times. In particolare, l’articolo della testata americana si è concentrato sui racconti di 35 ex dipendenti, tra cui presunti casi di “abuso psicologico, intimidazioni, body shaming e scherno pubblico“, oltre a episodi di violenza fisica verificatisi tra il 2009 e il 2017. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi scuso con chi ha sofferto, non riuscivo a reggere la pressione. Oggi sto imparando a gestire la rabbia”: lo chef del Noma conferma gli abusi e i maltrattamenti nel ristorante stellato

“Lo chef li infilzava con il forchettone da barbecue. Quando una stagista 19enne si bruciò il volto, tutti ridevano. Sento ancora le urla”: il ristorante stellato “Noma” accusato di abusi e maltrattamenti“Ricordo quella volta che una stagista di 19 anni si bruciò la faccia e tutto lo staff ha riso fin quando non li ho costretti a chiamare...

Quattro Passi di Nerano, il Tar conferma la chiusura per abusi del ristorante stellato ma apre uno spiraglio: “La proprietà vuole demolire”La proprietà dei Quattro Passi di Nerano vuole “procedere alla demolizione” di alcuni dei manufatti abusivi sequestrati dalla magistratura penale di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mi scuso con chi ha sofferto non....

Discussioni sull' argomento Sono stato io a portare Alfonso Signorini a Chi, poi mi licenziarono e lui non disse niente. Ora non mi ringrazia nel suo mieloso editoriale di dimissioni? Forse dovrei esserne orgoglioso: così Umberto Brindani; René Redzepi ammette le violenze al Noma: Mi scuso con coloro che hanno sofferto, ho lavorato per cambiare; Rogoredo, Cinturrino resta in carcere. Trasferiti i quattro colleghi indagati; Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi: Comincio una nuova vita.

Maruotti (Anm): mi scuso per l'accostamento Minneapolis-riforma. Nordio: 'Il post offende anche chi amministra la giustizia'Il post di cui si parla è stato rimosso dopo pochi minuti perché, per come era scritto, si prestava ad essere strumentalizzato. Non ritenevo e non ritengo opportuno paragonare la situazione ... ansa.it

Oggi tutti a Barcellona Pozzo di Gotto con la nostra Melangela! - facebook.com facebook

Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 8 marzo x.com