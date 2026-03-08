Pochi mesi prima della sua morte, l’ex agente segreto Giulio Gangi ha scritto un memoriale in cui afferma di essere stato epurato perché conosceva dettagli sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo le sue parole, la sua rimozione sarebbe stata legata a elementi di natura occulta legati alla vicenda. Il documento riapre il mistero sulla sparizione e sui motivi che potrebbero averla influenzata.

Pochi mesi prima della sua morte, l’ex agente segreto Giulio Gangi scrisse un memoriale su Emanuela Orlandi e sullo scotto che egli stesso ha pagato per le sue indagini “indesiderate” sulla Vatican girl: 28 pagine (seguite da una decina di allegati) da proporre come soggetto per un docu-film per cui aveva pensato anche a un titolo: “Il Tiro Mancino”. Sottotitolo: “1992-1994 Servizi & Segreti. Dietro le quinte di una strana epurazione di Stato”. Il documento è stato acquisito e in parte pubblicato dal Corriere nelle ultime ore. Gangi, lo ricordiamo, è venuto a mancare a 62 anni nel 2022 a Roma, nell’appartamento di un amico all’Infernetto, dopo una vita segnata da molti tormenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi epurarono perché sapevo troppo su Emanuela Orlandi. Fu una sparizione per scopi occulti”: il memoriale segreto dell’ex 007 Giulio Gangi riapre il mistero della Bmw

