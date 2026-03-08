Meteo | Previsioni per lunedì 9 marzo

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1986m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali cieli grigi o nebbiosi, con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani; su pianura emiliana e pianura romagnola cieli in prevalenza sereni o poco...