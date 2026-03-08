Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La protezione civile della Regione Umbria ha pubblicato le previsioni meteo per lunedì 9 e martedì 10 marzo, aggiornate all’8 marzo. Le previsioni indicano le condizioni del tempo nelle due giornate, fornendo dettagli sulle possibili variazioni atmosferiche e i fenomeni attesi. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della protezione civile regionale.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 9 e martedì 10 marzo, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 marzo. Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 9 marzo “in mattinata nuvoloso per nubi basse e locali nebbie. Nel pomeriggio variabile con possibilità di rovesci sulle zone meridionali e occidentali della regione. Poco nuvoloso in serata. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in calo, massime pressoché stazionarie (17-18 °C in pianura)”. Martedì 10 marzo “nuvoloso in mattinata per nubi basse e nebbie nelle valli; poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e in serata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

