Mercogliano, la Meraviglia da scoprire era dietro l'angolo

A Mercogliano, una domenica si è riscoperta tra le strade e i luoghi che la compongono. La città ha vissuto un momento in cui la comunità si è fermata per osservare le proprie tradizioni e gli angoli più nascosti. La giornata ha coinvolto cittadini e visitatori in un tour tra le peculiarità locali, riscoprendo un patrimonio spesso dimenticato.

Mercogliano (AV), 8 marzo 2026 — C'è una domenica, ogni tanto, in cui una città si ricorda di sé stessa. A Mercogliano, questa domenica è arrivata puntuale come una promessa lungamente attesa: il FAI Giovani di Avellino ha spalancato — per poche ore, per turni misurati, quasi con la cautela di chi solleva il velo da qualcosa di sacro — le porte del Palazzo Abbaziale del Loreto. Un luogo che vive nel silenzio dei giorni ordinari, chiuso al passaggio comune, custode di sé stesso con la dignità silenziosa di chi sa di valere e non ha bisogno di gridarlo. L'iniziativa si chiama Meraviglie da scoprire ed è promossa nell'attesa delle Giornate FAI di Primavera.