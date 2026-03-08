Meno difesa più tecnologia Il nuovo baricentro cinese

La Cina ha annunciato che nei prossimi anni ridurrà gli investimenti in difesa e aumenterà la spesa in tecnologia. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle priorità finora adottate dal paese e potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici. Le autorità cinesi hanno reso noto il piano di spesa senza fornire dettagli sui motivi di questa modifica strategica.

Forse è un segnale al mondo, o forse è un bluff. Fatto sta che la Cina nei prossimi anni spenderà meno in Difesa e più in tecnologia. L’ultimo piano quinquennale approvato dal partito comunista, porta in dote uno spostamento delle ambizioni industriali del Dragone. L’imperativo è rafforzare le nuove forze produttive. Chip, tecnologia quantistica, biomedicina e Intelligenza Artificiale sono chiamati a diventare i nuovi traini di una crescita di maggiore qualità e più strategica. Pechino sa che si tratta dei principali nodi della competizione con gli Usa, tanto che nel piano si ribadisce l’enfasi al perseguimento dell’autosufficienza tecnologica, orizzonte necessario per schermarsi dalle restrizioni alle catene di approvvigionamento più avanzate. 🔗 Leggi su Formiche.net

Temi più discussi: Più scienza che difesa, ma la Cina aumenterà il budget militare del 7%; IA e Difesa, la strategia 2026; Strategia italiana IA e Difesa 2026: cosa cambia per imprese, filiere e sovranità tecnologica

