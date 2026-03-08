Menarini | 4,9 mld di euro nel 2025 e punta su talenti e AI

Menarini ha registrato nel 2025 un fatturato di circa 4,9 miliardi di euro, confermando una crescita stabile rispetto agli anni precedenti. L’azienda intende investire su talenti e intelligenza artificiale per sviluppare nuove strategie e innovazioni. La società prosegue quindi nel suo percorso di espansione, mantenendo un focus particolare su ricerca e sviluppo.

L’azienda è cresciuta in maniera solida anche nel 2025, arrivando a sfiorare i 4 miliardi e 900 milioni di euro “. Così Lucia Aleotti, azionista e membro del Board Menarini, parlando con LaPresse margine del consueto incontro alla Camera di Commercio di Firenze in cui vengono analizzati i dati dell’anno precedente e le previsioni sul futuro. “Gli Stati Uniti sono il nostro secondo paese, in cui siamo presenti solo con l’oncologia. Abbiamo superato i 500 milioni di euro”, continua ancora Aleotti, che sottolinea come a differenza dello scorso anno, nel 2025 “anche la Cina è cresciuta e ha invertito un trend negativo che durava da un paio d’anni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Menarini, nel 2025 fatturato a quota 4,9 miliardi di euro (+6,2%)(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - Nel 2025 il gruppo farmaceutico Menarini è arrivato a 4,887 miliardi di euro di fatturato (l'81% all'estero), per una crescita del 6,2% rispetto al 2024, con un Ebitda che s ... msn.com

