Meloni | Nessuna debba scegliere tra famiglia e lavoro

In occasione della Giornata della donna, il primo ministro ha affermato che nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra famiglia e lavoro. La sua dichiarazione mira a sottolineare l'importanza di garantire pari opportunità e rispetto per le esigenze di tutte le donne. La giornata è stata anche un momento per discutere del ruolo delle donne nella società e delle sfide ancora presenti.

La Giornata della donna è un’occasione per fermarsi a riflettere sul ruolo delle donne nella società. Un ruolo che si sta evolvendo e che, come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, sta cambiando velocemente grazie alle donne che lavorano ogni giorno per cambiare il paradigma. “L'8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale”, si legge in una nota social diffusa dalla presidente del Consiglio. “Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

