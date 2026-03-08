In occasione della Giornata della donna, il primo ministro ha affermato che nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra famiglia e lavoro. La sua dichiarazione mira a sottolineare l'importanza di garantire pari opportunità e rispetto per le esigenze di tutte le donne. La giornata è stata anche un momento per discutere del ruolo delle donne nella società e delle sfide ancora presenti.

La Giornata della donna è un’occasione per fermarsi a riflettere sul ruolo delle donne nella società. Un ruolo che si sta evolvendo e che, come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, sta cambiando velocemente grazie alle donne che lavorano ogni giorno per cambiare il paradigma. “L'8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale”, si legge in una nota social diffusa dalla presidente del Consiglio. “Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: “Nessuna debba scegliere tra famiglia e lavoro”

8 marzo: Meloni, "Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia"AGI - "L'8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale...

8 marzo 2026, Meloni: “Donne non devono scegliere tra lavoro e famiglia“L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna...

Scheming woman accused new girl plagiarism—she's CEO's wife.CEO arrive with proof,all shocked!

Contenuti e approfondimenti su Meloni Nessuna debba scegliere tra....

Temi più discussi: Referendum, Elly Schlein e Giorgia Meloni: Con il No non le chiedo di dimettersi. E blinda anche se stessa; Meloni e gli aiuti militari: anti-droni e Samp-T per Kuwait ed Emirati; Meloni ai funerali di Domenico vignetta di Natangelo | Un bimbo non può morire così ma ok se bombardato da Usa e Israele.

8 marzo, Meloni: Costruire Italia dove donne non debbano scegliere tra libertà, lavoro, famigliaSu pari opportunità risultati visibili ma strada ancora lunga scrive la premier in occasione della Giornata internazionale della donna. L’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, consentire a ogni d ... rainews.it

Meloni: Nessuna debba scegliere tra famiglia e lavoroLa Giornata della donna è un’occasione per fermarsi a riflettere sul ruolo delle donne nella società. Un ruolo che si sta evolvendo e che, come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, sta cambiando ... ilgiornale.it

La presenza delle donne al potere non coincide necessariamente con l’avanzamento dei diritti: Meloni lo dimostra - facebook.com facebook

8 Marzo, Meloni: donne non devono scegliere tra lavoro e famiglia #giornatainternazionaledelladonna x.com