Meloni | Lo Stato non può toglierti i figli così L' annuncio sulla famiglia nel bosco

Il ministro ha commentato il caso di una famiglia nel bosco, esprimendo shock per quanto accaduto. Si tratta di una decisione dei servizi sociali di affidare tre bambini, che vivevano con i genitori nella natura, ai servizi stessi. La ministra ha sottolineato che i figli non possono essere tolti dallo Stato senza ragioni evidenti, suscitando attenzione sulla gestione del caso.

"Quello che sta accadendo sul caso della famiglia nel Bosco a me lascia senza parole, è terribile. Si era deciso di affidare ai servizi sociali questi tre bambini che vivevano con i genitori della natura, ma almeno stavano ancora con la madre. Adesso si è deciso di allontanare la madre dalla struttura protetta e io penso che questa sia una decisione che non faccia stare meglio questi bambini, penso che infligga loro un altro pesantissimo trauma". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nell'intervista a Mario Giordano in onda stasera a Fuori dal Coro, su Retequattro. Ora, ha spiegato Meloni, "il ministro Nordio sta mandando un'ispezione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

