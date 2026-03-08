Meloni | i giudici bloccano il governo serve riforma urgente

La presidente del Consiglio ha dichiarato che i giudici stanno bloccando le decisioni del governo e ha evidenziato la necessità di intervenire con una riforma del sistema giudiziario. La sua affermazione si rivolge direttamente alla magistratura, sottolineando l’urgenza di modificare le procedure attuali. La richiesta di intervento rapido è stata presentata come risposta alle difficoltà riscontrate nell’azione amministrativa.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un attacco diretto alla magistratura, sostenendo che i giudici ostacolano l’azione di governo e richiedendo una riforma urgente del sistema giudiziario. Durante la trasmissione Fuori dal coro su Rete4, la premier ha collegato questo blocco a temi caldi come immigrazione e sicurezza, citando casi specifici in cui le sentenze hanno annullato misure restrittive o impedito il rimpatrio di criminali stranieri. Nel corso dell’intervento avvenuto domenica 8 marzo 2026, la leader del governo ha denunciato l’incapacità attuale di far rispettare le leggi esistenti, evidenziando come il meccanismo si inceppi quando uno dei tre livelli (legge, forze dell’ordine, magistratura) non funziona correttamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

