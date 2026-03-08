Meloni | Attacco all' Iran? Solo il premier spagnolo ha condannato l' iniziativa

Il ministro delle imprese e del made in Italy ha commentato l'attacco all'Iran, affermando che solo il premier spagnolo ha condannato l'iniziativa. Ha precisato di non avere gli elementi necessari, come nessun altro in Europa, per assumere una posizione categorica, sottolineando che, oltre al governo spagnolo, nessuno ha condannato l'azione e che nessuno sta partecipando al conflitto.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Papa Leone XIV esprime profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso questo pomeriggio a Qlayaa. 🔗 Leggi su Today.it

