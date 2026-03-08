Il Gran Premio d’Australia si è concluso con una doppietta Mercedes, vincendo entrambe le posizioni sul podio. Leclerc ha terminato in terza posizione, seguito da Hamilton in quarta. La gara si è svolta sul circuito semi-urbano di Albert Park, inaugurando così il Mondiale 2026 di Formula 1.

Si è concluso con una doppietta Mercedes il Gran Premio d’Australia, gara inaugurale del Mondiale Formula 1 2026 disputata sul circuito semi-urbano di Albert Park.Il tracciato di Melbourne, con i suoi tratti veloci alternati a sezioni tecniche e muretti ravvicinati, ha messo subito alla prova le nuove monoposto 2026. Le curve 9-10 restano tra le più selettive, mentre le opportunità di sorpasso si concentrano soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11. L’asfalto liscio e l’uso misto (strade cittadine) hanno limitato il degrado termico degli pneumatici, favorendo strategie a bassa usura. Dopo un avvio in cui la Ferrari di Charles Leclerc ha comandato per metà gara, Mercedes ha sfruttato al meglio una strategia a una sosta, beneficiando anche di un Virtual Safety Car precoce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Melbourne, doppietta Mercedes. Terzo Leclerc, quarto Hamilton

Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: doppietta Mercedes a Melbourne, Leclerc sul podio davanti ad HamiltonCalato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

L’azzardo Ferrari non paga, doppietta Mercedes a Melbourne: trionfa Russell, Antonelli 2°, Leclerc sul podioNel GP d’Australia della F1 2026 la Mercedes apre la nuova era con una doppietta: vince Russell, secondo Antonelli.

Tutto quello che riguarda Terzo Leclerc.

Temi più discussi: Diretta Gp Australia F1 2026, oggi la gara in diretta: risultato e classifica; Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell che batte Antonelli. Leclerc sul terzo gradino del podio, quarto Hamilton; GP Australia - Doppietta Mercedes, terzo Leclerc; F1: Gp Australia, è doppietta Mercedes con Russell e Antonelli. Leclerc terzo, Hamilton quarto.

L’azzardo Ferrari non paga, doppietta Mercedes a Melbourne: trionfa Russell, Antonelli 2°, Leclerc sul podioNel GP d'Australia della F1 2026 la Mercedes apre la nuova era con una doppietta: vince Russell, secondo Antonelli ... fanpage.it

Formula 1, è doppietta Mercedes nel Gp in Australia. Leclerc sul podio, Hamilton 4°A Melbourne, primo Gp della stagione, doppietta Mercedes con la vittoria del britannico George Russell davanti a Kimi Antonelli. Terza la Ferrari di ... iltempo.it

F1, dominio Mercedes in Australia: George Russell vince il primo GP della stagione davanti a Kimi Antonelli. Terzo Charles Leclerc, quarto Hamilton - facebook.com facebook

La Mercedes si conferma regina d’Australia: Russell precede Antonelli, regalando la prima doppietta stagionale alle frecce d’argento. Prestazione positiva per la Ferrari, con Leclerc che chiude terzo, quarto Hamilton #F1 #AusGP #Sportitalia x.com