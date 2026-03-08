Medio Oriente voli sospesi e vacanze annullate | le regole per i rimborsi ai viaggiatori modenesi

In Medio Oriente, i voli sono stati sospesi e molte vacanze annullate a causa della chiusura degli spazi aerei e della sospensione di numerosi collegamenti internazionali. Questa situazione sta influenzando i viaggiatori modenesi, che si trovano ad affrontare problemi legati ai rimborsi e alle modalità di gestione delle prenotazioni. Le restrizioni hanno generato disagi concreti per chi aveva programmato spostamenti e soggiorni nella regione.

Il conflitto in Medio Oriente pesa sul turismo modenese: Assoturismo Confesercenti fa il punto, attive le tutele per viaggiatori e operatori, rimborsi pacchetti e voli cancellati Assoturismo Confesercenti Modena ricorda che lo scenario attuale rientra a pieno titolo tra le "circostanze inevitabili e straordinarie" disciplinate dal Codice del Turismo (d.lgs. 792011) e dalla normativa europea. In base all'articolo 41, il viaggiatore ha diritto di recedere da un contratto di pacchetto turistico senza alcuna penale, qualora prima della partenza si verifichino eventi di questa natura nella destinazione o nelle sue immediate vicinanze, tali da compromettere significativamente l'esecuzione del viaggio o il trasporto.