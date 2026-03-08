Medio Oriente | torre in fiamme a Kuwait City piogge acide su Teheran

Nella regione del Medio Oriente, si segnalano due eventi: una torre in fiamme a Kuwait City e piogge acide a Teheran. Nel frattempo, le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano con l’Iran che annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz alle navi statunitensi e israeliane, in risposta alle pressioni di Washington. La situazione rimane volatile e in rapido aggiornamento.

Chiusura dello stretto di Hormuz e minacce reciproche. L' Iran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà chiuso esclusivamente alle navi americane e israeliane, in risposta alle pressioni degli Stati Uniti. Il paese ha aggiunto: "Non ci arrenderemo mai e possiamo mantenere questa situazione per altri sei mesi". Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti sta valutando un possibile intervento con truppe di terra. Il politico iraniano Pezeshkian ha chiesto scusa ai paesi vicini per gli attacchi, ma ha avvertito: "Risponderemo se verremo attaccati". Attacco israeliano in Libano. Israele ha colpito Hezbollah in Libano, causando 4 morti e 10 feriti in un raid che ha interessato un hotel a Beirut, secondo le autorità locali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Medio Oriente sempre più in tensione: drone su base britannica a Cipro, vittime civili a Teheran e jet Usa caduti in KuwaitCresce l’allerta internazionale mentre le tensioni in Medio Oriente si intensificano.

Leggi anche: Iran, terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Fumo sull'ambasciata Usa a Kuwait City

