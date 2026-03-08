In Medio Oriente, l’Iran ha dichiarato di poter sostenere un conflitto prolungato di altri sei mesi, mentre un doppio attacco missilistico a Najafabad ha causato oltre 20 vittime. La regione continua a essere teatro di intensi scontri e tensioni crescenti, con eventi che si susseguono rapidamente e coinvolgono diverse aree e attori. La situazione rimane estremamente instabile e in continua evoluzione.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione. L’ Iran ha affermato di essere pronto a sostenere il confronto militare ancora a lungo. «Le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni», ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, citato dall’agenzia Fars. Israele colpisce obiettivi in Iran Nel frattempo l’ esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi militari nel territorio iraniano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, l'Iran annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. Doppio attacco missilistico a Najafabad: oltre 20 morti

Medio Oriente, l'Iran annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. Israele attacca siti militari e HezbollahIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.

Medio Oriente, l'Iran annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. Israele e Usa attaccano cinque impianti petroliferiIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.

Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

Una selezione di notizie su Medio Oriente.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui; Giustizia alla Trump: Ora l’Iran è il perdente del Medio oriente; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran.

L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerraDopo una giornata di raid e esplosioni, alle 20:39 un altro FLASH dell'ANSA chiude la prima giornata di guerra: la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana. Viene chiuso lo Stretto di ... ansa.it

Ticker Medio Oriente Pfister: «La guerra può comportare pericoli per la Svizzera» - Iran: «Quasi raggiunta l'intesa sul dopo Khamenei»Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojta ... bluewin.ch

L’export manufatturiero in Medio Oriente vale 27,8 miliardi di euro, il 4,6% dell’export manufatturiero totale italiano - facebook.com facebook

#inaltreparole Guerra in Medio Oriente, Gad Lerner: “Crosetto non era informato Persino io sapevo che sarebbe iniziato il conflitto” x.com