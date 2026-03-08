Una giovane neopatentata è stata multata con una sanzione superiore ai 700 euro durante controlli notturni, dopo essere risultata con un tasso alcolico inferiore a 0,80. Nel corso degli stessi controlli, sono state ritirate complessivamente nove patenti di guida. I controlli sono stati effettuati da forze dell’ordine in orario notturno, con un'operazione mirata alla verifica di sicurezza stradale.

Maxi-multa da oltre 700 euro a una neopatentata e nove patenti ritirate nel corso dei controlli notturni. È il bilancio delle verifiche serrate messe in campo dalla Polizia Stradale di Pesaro per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droghe nelle zone della movida cittadina. Nel weekend a cavallo tra febbraio e marzo gli agenti hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione, concentrando i controlli nelle aree più frequentate della vita notturna. Un’operazione mirata che ha visto scendere in strada anche un Ufficio Mobile attrezzato con personale sanitario specializzato. A bordo del mezzo è possibile effettuare direttamente sul posto i test per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, grazie a strumenti in grado di individuare le prime tracce di droga negli automobilisti fermati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maximulta alla neo patentata. Aveva meno di 0,80 di alcol . Ma dovrà pagare 700 euro

L’ospedale di Careggi dovrà pagare 1 milione di euro alla famiglia di AstoriL’ospedale fiorentino dovrà pagare la provvisionale prevista dalla sentenza del maggio 2021, poi confermata in Cassazione la scorsa primavera La...

Niente sconti, il postino deve pagare. Aveva tentato di uccidere un uomo. Dovrà scontare 8 anni di reclusioneQuando si è rifiutato di comprargli della cocaina, prima ha tentato di investirlo due volte con l’auto, poi l’ha accoltellato all’addome.