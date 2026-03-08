mattia giovane carabiniere in coma per un incidente

Castiglione del Lago si trova a seguire con attenzione la vicenda di un giovane carabiniere di 23 anni, rimasto in coma dopo un incidente stradale avvenuto all’alba del 21 febbraio sulla provinciale Castrense nel Viterbese. La comunità si sta raccogliendo attorno alla famiglia del militare, che si trova in condizioni critiche.

CASTIGLIONE DEL LAGO - La comunità di Castiglione del Lago si stringe attorno alla famiglia di Mattia, il carabiniere di 23 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all’alba dello scorso 21 febbraio sulla provinciale Castrense, nel viterbese. Il giovane, originario del centro umbro e con un passato nella Brigata Paracadutisti Folgore, si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche al Policlinico Gemelli di Roma, dove lotta tra la vita e la morte in stato di coma. Lo schianto, avvenuto intorno alle 6 del mattino nel tratto tra Canino e Montalto di Castro, ha coinvolto la Bmw su cui Mattia viaggiava insieme a due colleghi, entrambi fuori servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

