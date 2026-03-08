Matteo Rovere | Vorrei girare un film su Valentino Rossi

Il regista Matteo Rovere, noto per aver diretto il film Veloce come il vento e la serie Netflix Motorvalley, ha dichiarato di voler realizzare un film su Valentino Rossi. Rovere ha parlato della sua passione per il cinema e per le corse, condividendo l’intenzione di dedicare un progetto cinematografico al famoso pilota motociclistico. La sua idea si inserisce nel suo percorso professionale legato ai temi delle competizioni motoristiche.

Da Veloce come il vento, film del 2016 con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, a Motorvalley, la serie Netflix in sei episodi ambientata nel Campionato Italiano Gt, che vede come protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Fra i punti in comune di questi titoli, dedicati al mondo delle competizioni e del motorsport, c'è la firma del regista Matteo Rovere. La sua passione per le corse lo ha portato a seguire prima i rally e successivamente le gare in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

