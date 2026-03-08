Mastella al prefetto Moscarella | Controlli automatici della velocità adottare provvedimento di sospensione

Il sindaco ha scritto una lettera al prefetto di Benevento chiedendo di adottare un provvedimento di sospensione per i controlli automatici della velocità. La richiesta riguarda la possibilità di intervenire sui sistemi di rilevamento della velocità nelle strade della città. L’obiettivo dichiarato è di regolamentare l’uso di tali strumenti e garantire un uso corretto. La comunicazione è stata inviata questa mattina e riguarda le modalità di gestione dei controlli stradali.

"Ho scritto una lettera a Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella affinché adotti anche per il territorio della provincia Benevento un provvedimento di sospensione dei decreti autorizzativi del controllo automatico della velocità, allo scopo di verificarne la conformità tecnica ai nuovi requisiti tecnico-normativi. Tale decisione è stata adottata dal Prefetto di Napoli ed è auspicabile, come sollecitato anche da Anci, che è intervenuta formalmente su queto argomento, a tutela tanto della sicurezza quanto delle finanze degli automobilisti ci sia omogeneità territoriale.