massimo maggiari cercatore di sciamani dalla groenlandia al messico

Massimo Maggiari, cercatore di sciamani, ha viaggiato dalla Groenlandia al Messico per approfondire le tradizioni spirituali di diverse culture. Durante i suoi studi, ha incontrato il pensiero di Elémire Zolla, un incontro che ha influenzato il suo percorso di ricerca. La sua attività si concentra sull’osservazione e lo studio di pratiche sciamaniche in varie parti del mondo.

Fu l’incontro con il pensiero di Elémire Zolla a segnare il destino di Massimo Maggiari, studente di lingue al Magistero di Genova. S’appassionò allo sciamanesimo e poi scoprì il pensiero junghiano ma non immaginava, partendo per l’America per uno scambio estivo, che ci sarebbe rimasto tutta la vita. Massimo Maggiari, sessantasei anni, ha insegnato per un trentennio Lingua e letteratura italiana al College of Charleston in South Carolina. Non è stata una vita accademica sedentaria, perché ha percorso in prima persona i sentieri sciamanici delle letture giovanili, ha visitato a più riprese l’Alaska, la Groenlandia e l’Artico sulle orme dell’esploratore Roald Amundsen nel Passaggio a Nord-Ovest e ha approfondito la cultura inuit studiata da Knud Rasmussen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

