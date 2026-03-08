Marotta prima del derby | Pensiamo alle insidie di questa partita Pio Esposito è un vanto per noi

Il presidente dell'Inter ha commentato le sfide in vista del derby di Milano, sottolineando le insidie della partita e l'importanza di affrontarla con attenzione. Ha anche espresso apprezzamento per Pio Esposito, definendolo un elemento di valore per la squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate a 'DAZN' prima del fischio di inizio del match tra Milan e Inter.

Giuseppe Marotta, Presidente nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Ha la sensazione che sia un derby decisivo per voi? "Non ci pensiamo, ma invece siamo attenti alle insidie che questo derby può nascondere. Quando c'è la stracittadina la classifica ha un ruolo a parte. Spero che sia uno spot positivo. Noi siamo due identità di Milano, città iconica. Speriamo che sia qualcosa di spettacolare per tutti". Sulle parole di Chivu post Genoa: "Chi vince attira situazioni di invida o di critiche inesistenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

