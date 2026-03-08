Marina il ripascimento slitta di un anno

I lavori di ripascimento e messa in sicurezza del litorale di Marina di Montemarciano sono stati rinviati di un anno. Le operazioni, che avrebbero dovuto iniziare prima, subiranno un'ulteriore proroga. La decisione riguarda il prolungamento dei tempi previsti per l’intervento sul tratto di spiaggia interessato. Le nuove tempistiche sono state comunicate dalle autorità competenti.

I tempi per il ripascimento e quindi la messa in sicurezza del litorale di Marina di Montemarciano si allungano ulteriormente. Quello che doveva essere un intervento risolutivo in vista della stagione estiva subirà un importante slittamento: la conclusione definitiva dei lavori non avverrà prima dell'inverno tra il 2026 e il 2027. A fare chiarezza sulla situazione è il sindaco Maurizio Grilli. Secondo il cronoprogramma originale, lo stop alle attività era previsto per il 31 marzo prossimo, ma "l'impresa esecutrice e il provveditorato hanno già avanzato una richiesta di proroga di un mese per completare le operazioni di prelievo della ghiaia – spiega Grilli -.