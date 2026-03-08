Marina Berlusconi ha commentato il referendum, affermando che con il suo esito gli italiani saranno i vincitori e che non bisogna alimentare divisioni come il derby. Ha invitato a valutare seriamente i pro e i contro, evitando di lasciarsi influenzare da schieramenti politici o slogan. La sua opinione sottolinea l'importanza di un approccio responsabile alla consultazione.

"Credo che la partita del referendum sia decisiva. E tocca a ciascuno di noi valutarne con serietà i pro e contro, senza usare i rispettivi schieramenti politici come scorciatoia e senza lasciarci distogliere da slogan che poco c'entrano. Dobbiamo assolutamente riportare il dibattito sull'unica domanda che ha senso porsi: la riforma può davvero cambiarci meglio? Può davvero rendere la nostra giustizia più libera e credibile? Solo se riusciremo a interrogarci sul merito, potremo dare una risposta responsabile. Come voterò, io penso sia chiaro. Quale sara' l'idea prevalente nel paese lo vedremo tra pochi giorni. Di una cosa, pero', sono certa: se dovesse vincere il si', non si tratterà di una vittoria del governo o di Forza Italia, ne' di una vittoria postuma di mio padre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marina Berlusconi: "Con il sì vincono gli italiani. Basta derby"

Referendum giustizia, Marina Berlusconi: “No a toni da derby, vittoria Sì non sarebbe solo di mio padre”(Adnkronos) – "Mentre la nostra attenzione è monopolizzata dall'ennesima guerra sciagurata, come sciagurate sono tutte le guerre, temo si rischi di...

Referendum giustizia, la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: «Non sia un derby tra tifoserie. Ecco perché voterò Sì»Marina Berlusconi sceglie di intervenire a gamba tesa nel dibattito nazionale con una lettera indirizzata al direttore di Repubblica.

Una selezione di notizie su Marina Berlusconi.

Temi più discussi: La lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: Liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche, giustizia patrimonio comune. Ecco perché voto sì; Referendum giustizia, la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: Non sia un derby tra tifoserie. Ecco perché voterò Sì; Pier Silvio Berlusconi più prudente della sorella Marina: accantona l’intero utile della sua holding. Esclusivo; Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi: Comincio una nuova vita.

La lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: Liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche, giustizia patrimonio comune. Ecco perché voto sìLa presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori: Politica e magistratura dovrebbero correre su binari ben distinti: questo si potrà realizzare soltanto con una reale separazione delle carriere ... msn.com

Riforma giustizia, Marina Berlusconi: Basta toni da derby, il sì non è solo per mio padre ma per tutti gli italianiLo definisce un passaggio fondamentale per la vita democratica del nostro Paese, che per questo merita una riflessione pacata senza battaglie ideologiche. Così Marina Berlusconi, presidente di Finin ... msn.com

“Basta toni da derby, il sì non è solo per mio padre” ( Marina Berlusconi) - facebook.com facebook

“Voterò SÌ. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”: così Marina Berlusconi, Presidente di Fininvest, in un’intervista al Corriere della Sera. x.com