Maria Esposito, attrice napoletana nata nel 2003 e nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, è finita nuovamente sotto i riflettori. Recentemente, sui social sono stati condivisi dettagli che hanno portato i fan a parlare di una possibile crisi sentimentale con Silvia Uras. La discussione tra i follower si è scatenata dopo alcuni post pubblicati online.

Maria Esposito, giovane attrice napoletana classe 2003 diventata celebre grazie al personaggio di Rosa Ricci nella serie televisiva Mare Fuori, torna al centro dell’attenzione non solo per la sua carriera ma anche per la vita privata. In un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia in occasione dell’uscita della nuova stagione della serie, l’attrice ha rivelato di essere “ molto single e molto felice ”, una frase che ha subito fatto pensare alla fine della relazione con la cantante e attrice emergente Silvia Uras. La notizia ha alimentato discussioni online, soprattutto tra i fan che avevano seguito con entusiasmo la storia d’amore tra le due. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Maria Esposito e Silvia Uras, amore finito? Il dettaglio social che ha fatto esplodere i fan

Leggi anche: Maria Esposito e il coming out di Capodanno: in un messaggio social racconta il suo amore per Silvia Uras

Maria Esposito, la dedica a Silvia Uras: “Il suo amore mi ha salvata”Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori, ha approfittato dell'arrivo del nuovo anno per ufficializzare la storia...

Maria Esposito e Silvia Uras si BACIANO davanti a migliaia di fan

Contenuti e approfondimenti su Maria Esposito.

Temi più discussi: Maria Esposito single? Tutti i retroscena sul presunto addio con Silvia Uras; Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. L'annuncio dell'attrice di Mare Fuori: Sono felice; Amore al capolinea per Maria Esposito e Silvia Uras? Spunta la segnalazione; Maria Esposito conferma la rottura con Silvia Uras: Single e felice, ma fino a un mese fa parlavano d'amore.

Silvia Uras rompe il silenzio su Maria Esposito: È stata una sua decisioneLa rottura tra Maria Esposito e Silvia Uras continua a far discutere. Dopo le parole dell’attrice di Mare Fuori, anche la cantante ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei ... comingsoon.it

Maria Esposito single e felice, ma Silvia Uras rompe il silenzio: Non si smette di amare cosìMaria Esposito, attrice che interpreta Rosa Ricci nella serie Mare Fuori, ha dichiarato in ... msn.com

Il primo blocco di puntate, disponibile su RaiPlay, sembra preparare la strada all'uscita di scena della celebre protagonista interpretata da Maria Esposito. Ecco cosa succede nei primi sei episodi della nuova stagione - facebook.com facebook

Maria Esposito conferma la fine della storia con Silvia Uras: meno di un mese fa erano in vacanza insieme. x.com