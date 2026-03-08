Manuela Arcuri e la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco | Mai avrei immaginato la fine

L’attrice Manuela Arcuri ha parlato a Verissimo della sua recente separazione da Giovanni Di Gianfrancesco, affermando di non aver mai immaginato che la loro storia sarebbe finita in quel modo. Durante l’intervista, ha condiviso le sue emozioni e ha spiegato che la coppia si è detta addio dopo un periodo di convivenza, senza entrare nei dettagli delle motivazioni specifiche.

Nello studio di Verissimo, l'atmosfera si è fatta intima e carica di emozione quando Manuela Arcuri ha deciso di rompere il silenzio. Ospite di Silvia Toffanin, l'attrice ha affrontato il tema più delicato della sua vita privata: la fine definitiva del rapporto con Giovanni Di Gianfrancesco. Una notizia che ha colpito profondamente il pubblico, abituato a vedere in loro una delle coppie più stabili del panorama nazionale.

