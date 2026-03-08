Manifestazione per la pace | Rispetto del diritto internazionale e cessate il fuoco

Martedì 10 marzo alle 17,30 si svolgerà presso la Prefettura di Genova in Largo Lanfranco un presidio intitolato

Si terrà martedì 10 marzo alle ore 17,30 presso la Prefettura di Genova in Largo Lanfranco il presidio ‘La pace non può aspettare’ organizzato dalle associazioni che compongono il comitato ‘La via maestra’. I promotori del presidio invocano la pace per tutti i popoli, il cessate il fuoco in ogni conflitto, il rispetto del diritto internazionale: "La diplomazia deve tornare a svolgere il proprio ruolo di mediazione - scrivono - perché sono le popolazioni, composte da donne, bambini e civili le prime a subire le conseguenze di guerre e repressioni. Ogni atto che mette in pericolo la vita dei civili, le operazioni militari e le ritorsioni che violano il diritto internazionale vanno immediatamente fermate". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Rispetto del diritto internazionale e pace giusta: due valori complementariPace e giustizia: un connubio possibile? Una domanda questa a cui non è semplice dare una risposta, soprattutto alla luce dello scenario...

