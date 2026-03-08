Su Raitre va in onda “Mani maestre”, un programma che mostra i mestieri artigiani in Alto Adige. Viene esplorato il passaggio tra tecniche antiche e sperimentazioni moderne, con focus sulle botteghe storiche e le innovazioni dei artigiani locali. La trasmissione si concentra sui processi di lavorazione e sulle tradizioni tramandate nel tempo senza interventi o opinioni esterne.

Dall’antico al moderno, dalle botteghe storiche alle sperimentazioni contemporanee, “Mani maestre” svelerà i mestieri artigiani tra tradizione e ricerca in Alto Adige. Realizzato da Rai Documentari in collaborazione con Rai Com e con la Provincia autonoma di Bolzano. Il lungometraggio esplora il patrimonio artigianale dell’Alto Adige attraverso cinque storie simboliche, ambientate nei luoghi in cui il fare manuale continua a essere un valore centrale, e andrà in onda, in prima visione, martedì 10 marzo alle ore 15.55 su Rai Tre. Come Giorgio Seppi, artista che utilizza materiali di risulta per dare forma ad opere contemporanee, farà vedere come si trasforma lo scarto in espressione creativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Mani maestre”: su Raitre i segreti dei mestieri artigiani in Alto Adige, nel segno della tradizione

Leggi anche: Ice Games 2026 in Alto Adige, l’arte della scultura su ghiaccio incontra la forza della montagna

Alto Adige, due 11enni si perdono nel bosco e si arrampicano su una parete rocciosa: uno precipita per decine di metri e muoreIl bimbo, Jan Adam, stava giocando con un amico in un parco quando insieme hanno deciso di addentrarsi nel bosco e scalare una parete.

Contenuti e approfondimenti su Alto Adige.

RAI, DOCUMENTARIO MANI MAESTRE SU MESTIERI ARTIGIANI ALTO ADIGERoma, 5 mar - Lunedì 9 marzo, alle ore 18.30, al Centro Trevi di Bolzano, si terrà la presentazione del documentario Mani Maestre. Saranno presenti il responsabile della sede Rai di Bolzano, Paolo M ... 9colonne.it

Mani MaestreQuesto sito utilizza i cookies per personalizzare gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookies. Il documentario, che svelai mest ... lafolla.it