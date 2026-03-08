Manfredonia U19 sconfitto in Calabria

Si chiude con una sconfitta la trasferta dell'Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 24ª giornata del campionato Juniores Nazionale. Allo stadio "Riga" di Lamezia Terme, i padroni di casa del Sambiase si impongono per 3-0. Nonostante lo sforzo profuso nella lunga trasferta calabra, la formazione biancoceleste non riesce a.