Mamma c’è uno scoiattolo incastrato a testa in giù nell’albero bambini danno l’allarme | l’incredibile salvataggio

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio in via dei Bassi a Firenze per soccorrere uno scoiattolo rimasto incastrato con la testa in giù in un albero. I bambini avevano dato l’allarme, segnalando la presenza dell’animale in difficoltà. Una squadra di soccorritori ha raggiunto il luogo e ha liberato l’animale dal foro alla base della biforcazione dei rami.

Firenze, 8 marzo 2026 – Singolare intervento ieri verso le 18 di vigili del fuoco in via dei Bassi a Firenze: una squadra ha soccorso uno scoiattolo, rimasto bloccato per metà in un foro alla base della biforcazione dei rami di un albero. A dare l'allarme alcuni bambini: stavano giocando nel giardino condominiale, hanno notato una coda che si muoveva nel tronco della pianta e hanno allertato i genitori i quali hanno poi richiesto l'intervento dei pompieri. Il personale inviato dal di Firenze Ovest del comando di Firenze ha posizionato due pezzi di scale italiana per raggiungere la parte più alta del fusto, dove si trova il piccolo foro nel tronco tra le biforcazioni dei rami.