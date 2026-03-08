Malore fatale per il chirurgo Gianmarco Serafini | lutto nella sanità ciociara

Nella provincia di Frosinone si è verificato il decesso del chirurgo generale Gianmarco Serafini, nato nel 1973. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e i pazienti che lo conoscevano come un professionista di rilievo nel settore sanitario locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità medica della zona.

Il medico, 52 anni, era un punto di riferimento nella chirurgia dell’obesità. Operava tra il Frusinate e Sora. Oggi pomeriggio i funerali a Boville Ernica. Profondo cordoglio nella sanità della provincia di Frosinone per la scomparsa del dottor Gianmarco Serafini, chirurgo generale classe 1973, considerato da colleghi e pazienti una delle eccellenze mediche del territorio. Il professionista, che lavorava tra il Frusinate e la città di Sora, è deceduto improvvisamente nella giornata di ieri a seguito, secondo quanto si apprende, di un malore. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la comunità che lo conosceva e stimava. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Chirurgo bariatrico muore a 52 anni: lutto nella CiociaraLa scomparsa improvvisa del dottor Gianmarco Serafini ha gettato un’ombra di dolore sulla comunità sanitaria della Ciociara.

