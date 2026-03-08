Lutto in Val di Susa | morto l' impresario e alpinista Giorgio Musu Bandà vittima di un incidente sul lavoro

Un incidente sul lavoro ha causato la morte di Giorgio Musu, conosciuto come “Bandà” in Val di Susa e nel Piemonte. Impresario e alpinista, Musu era apprezzato per il suo carattere pratico, brillante e umile. La sua scomparsa ha colpito la comunità locale, che lo ricorda per il suo impegno e la sua personalità. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti.

Si chiamava Giorgio Musu, ma per tutti in Val di Susa e nel Piemonte era conosciuto come "Bandà" per i suoi "modi pratici, brillanti e sempre umili". Impresario edile con la sua Piemonte Disgaggi e alpinista con importante e storica esperienza come tecnico del Soccorso Alpino Piemontese, l'82enne di Bussoleno era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova, nella giornata di giovedì 5 marzo, a seguito di un grave incidente sul lavoro a Lerici, in Liguria, dove si trovava per un intervento di consolidamento di un versante, un lavoro di messa in sicurezza affidatogli dal Comune. Durante l'intervento l'incidente, sulla cui dinamica indagano i carabinieri.