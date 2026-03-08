L' urlo gialloblù scuote il Dall' Ara | l' Hellas si riprende il futuro

L'Hellas Verona torna a vincere al Dall'Ara con un risultato che cambia le prospettive della squadra. La partita si è conclusa con un successo importante, segnando un momento di svolta nel campionato. I giocatori hanno mostrato determinazione e hanno conquistato i tre punti davanti ai propri tifosi. La squadra si presenta ora con maggiore fiducia in vista delle prossime gare.

Una prova di carattere e cuore ribalta il Bologna in pochi minuti: Frese e Bowie firmano un'impresa che riaccende la speranza salvezza L'Hellas Verona ha ritrovato l'orgoglio e la via della vittoria in una domenica che potrebbe dare una svolta decisiva alla stagione. A Bologna, i ragazzi guidati da Sammarco hanno messo in campo una grande ferocia agonistica, aggredendo i portatori di palla rossoblù fin dalle prime azioni e costringendo gli avversari a una sofferenza fisica costante. Una voglia di ritrovare il successo che è stata premiata dal risultato finale: 1-2. La prima frazione si è chiusa a reti bianche, ma la squadra scaligera ha dato l'impressione di poter colpire da un momento all'altro, trascinata dalle accelerazioni di un Orban ispirato e dalla fisicità di Bowie. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il Bologna si butta via: al Dall'Ara vince l'Hellas in rimonta | Le pagelleIn un Dall'Ara tambureggiante, il Verona parte mordendo le caviglie ai rossoblù e nel giro di 5 minuti ne fanno le spese Joao Mario, Lucumi e Rowe,...

