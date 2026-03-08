Luma Agents debutta | l’AI che supporta creativi e video-maker

Luma Agents ha fatto il suo debutto annunciando un nuovo strumento di intelligenza artificiale progettato per supportare creativi e video-maker. La società, già nota per le sue soluzioni di generazione video, ha ora presentato un sistema che mira a facilitare il lavoro di professionisti nel settore audiovisivo. L'azienda continua così a espandere il proprio portafoglio di strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

La corsa verso l'intelligenza artificiale agentica accelera e, questa volta, a entrare in scena è Luma, azienda già nota per i suoi strumenti di generazione video. Con il lancio di Luma Agents, la startup intende rivoluzionare il modo in cui i team creativi sviluppano contenuti, offrendo una squadra di assistenti digitali capaci di operare contemporaneamente su testo, immagini, audio e video. Alla base di Luma Agents c'è un concetto semplice, ma supportato da tecnologia avanzata: una piattaforma di agenti AI progettata per accompagnare i professionisti in tutte le fasi della produzione dei contenuti. Non si limita solo al video, il settore in cui Luma ha costruito la propria reputazione, ma copre l'intero ecosistema creativo, permettendo di gestire campagne pubblicitarie, progetti editoriali, podcast e molto altro.