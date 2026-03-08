lukaku e de bruyne hanno giocato per la prima volta insieme esclusa la nazionale proprio contro il torino

Lukaku e De Bruyne hanno esordito insieme in una partita di club per la prima volta, affrontando il Torino. La partita si è giocata a Napoli, e rappresenta un momento significativo per entrambi i giocatori, che non avevano ancora condiviso il campo in questa veste. La sfida tra Napoli e Torino ha dunque segnato questa novità nel percorso di carriera dei due.

Napoli -Torino resterà impressa: Lukaku e De Bruyne hanno giocato insieme per la prima volta in club, un traguardo atteso oltre dieci anni. Scrive il Corriere dello Sport: “Napoli-Torino, partita di campionato apparentemente non destinata a lasciare tracce indelebili, ha regalato un momento di per sé storico: dopo 82 partite condivise in campo con la nazionale belga, compresi tre Mondiali e tre Europei dal 2014, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno giocato per la prima volta insieme, nella stessa squadra di club, una partita ufficiale dei cinque campionati top d’Europa. E sono 83 dal 2010: una vita. Conte ha unito ciò che Mourinho 13 anni fa non era riuscito a mixare per ragioni superiori di mercato ai tempi della brevissima parentesi nel Chelsea”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

