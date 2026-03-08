Lugo | 100 controlli 2 multe e 1 guida ubriaca

Nella notte tra sabato e domenica a Lugo, le forze dell’ordine hanno effettuato oltre cento controlli tra una discoteca e le strade vicine. Durante le verifiche sono state contestate due multe e una persona è stata trovata alla guida in stato di ebbrezza. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Notte di controlli straordinari a Lugo tra sabato e domenica 8 marzo 2026. Forze dell'ordine hanno verificato una discoteca e le strade circostanti, identificando oltre cento persone. L'operazione ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Vigili del Fuoco. Sono state controllate vie d'esodo, capienza e presidi antincendio senza trovare criticità. Sulle strade sono state contestate due violazioni del codice della strada e applicata una sanzione per guida in stato di ebbrezza. Sicurezza nei locali: i numeri reali dei controlli. La verifica sulla sicurezza interna ha riguardato la corretta fruibilità delle vie di esodo e la funzionalità dei presidi antincendio.