Lucu e Castro eppur si gioca Spremuti ma quasi indispensabili E’ il grande dubbio della domenica

Domani si affrontano due squadre importanti e il match si preannuncia decisivo. Le formazioni sono pronte e i giocatori sono concentrati, mentre gli allenatori hanno preparato le strategie. La partita si gioca in un clima di attesa e tensione, con tifosi che sperano in un risultato positivo. La sfida si svolgerà sul campo e sarà seguita da appassionati e addetti ai lavori.

Mettiamoci nei panni di Vincenzo Italiano e facciamoci una domanda, nel giorno della sfida col Verona ma soprattutto a quattro giorni da un Bologna-Roma che inevitabilmente peserà molto di più: quali sono oggi le pedine insostituibili del suo Bologna? Ne azzardiamo una per reparto: Lucumi in difesa, Freuler a centrocampo e Castro in attacco. Ebbene: a far riposare Freuler con l’Hellas ci ha pensato il giudice sportivo, che dopo il cartellino giallo di Pisa ha fatto scattare per Remo, che era in diffida, il turno di stop. Ma a far riposare col Verona Lucumi e Castro chi può pensarci se non lo stesso Italiano? Riassunto delle puntate precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucu e Castro, eppur si gioca. Spremuti, ma quasi indispensabili. E’ il grande dubbio della domenica Leggi anche: Lang all'addio, Lucca quasi. Ma prima il Napoli si gioca la Champions con gli uomini contati Milan-Como, le probabili formazioni: Allegri ha un dubbio per reparto. Ma gioca LeaoQui Milan - Allegri recupera Alexis Saelemaekers, che entra dunque in ballottaggio con Zachary Athekame per il ruolo di esterno destro del suo 3-5-2.