Luchini stringe i denti e va in pista La prima finale dello snowboard

L’attore e appassionato di snowboard ha deciso di partecipare alla sua prima finale di snowboard, affrontando la competizione con determinazione. Ha condiviso questa esperienza con la compagna di nazionale e gli allenatori, che erano presenti a supportarlo. La gara si è svolta senza incidenti e senza commenti pubblici, lasciando il risultato come unico elemento evidente.

Si è tolto la soddisfazione, insieme alla compagna di Nazionale Martina Vozza e agli allenatori Luigi Confortola e Danny Gerardini, di pronunciare il giuramento paralimpico nel corso della cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026, tenutasi nella suggestiva cornice offerta dall'Arena di Verona. Ed oggi, a partire dalle 11, Jacopo Luchini si prepara a scendere nuovamente in pista, per le finali dello snowboard cross "SB-UL" maschile. La determinazione dello snowboarder di Montemurlo, al quale manca solo una medaglia paralimpica per impreziosire un palmarès internazionale di primissimo piano, è confermata dal fatto che abbia deciso di gareggiare a tutti i costi nonostante una brutta caduta in allenamento nelle scorse ore.