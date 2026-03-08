Luca Ravenna | L’AI nella stand up? Fa diventare tutto Coca Cola noi invece dobbiamo puntare a fare il vino

Durante il Festival di Sanremo alcuni teatri italiani hanno assistito a un afflusso di pubblico per lo spettacolo di stand-up di Luca Ravenna. L’artista ha commentato il ruolo dell’intelligenza artificiale nella comicità, affermando che essa rende tutto uguale, come una bevanda commerciale, mentre lui preferisce puntare alla qualità, come il vino. La serata ha visto numerosi spettatori scegliere lo spettacolo di Ravenna rispetto all’evento musicale.

Mentre l’Italia si fermava per il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, alcuni teatri italiani si riempivano fino all’ultima poltrona, sono infatti tanti ad aver preferito alla tradizionale kermesse di febbraio Flamingo, il nuovo spettacolo di stand up di Luca Ravenna. 38 anni, milanese sponda interista ma di adozione romana, laddove anni fa ha contribuito in maniera sostanziale all’esplosione della stand up all’italiana, una sorta di rivoluzione della comicità italiana che dopo la rete e i piccoli club ha conquistato i grandi teatri, collezionando sold out e raggiungendo un risultato che va ben oltre il successo ma la soddisfazione di aver portato, anche in Italia (negli Stati Uniti è un’istituzione dagli anni ’70), un nuovo linguaggio comico, destinato, si ha l’impressione, ancora a grandi cose. 🔗 Leggi su Open.online

