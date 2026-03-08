Lotta Usb agli appalti e al contratto multiservizi regolarizzati cinque lavoratori Ati | Avanti con le prossime battaglie

Lotta Usb ha ottenuto la regolarizzazione di cinque lavoratori Ati, che si occupano quotidianamente della raccolta di rifiuti ingombranti per Aamps a Livorno. In due anni, oltre cento lavoratori sono stati regolarizzati attraverso questa azione. La sigla ha annunciato che continuerà a impegnarsi in battaglie contro gli appalti e il contratto multiservizi, promettendo di proseguire con ulteriori iniziative.

Oltre cento lavoratori regolarizzati in due anni. Gli ultimi cinque, in ordine temporale, sono quelli della Coop Ati che ogni giorno raccolgono i rifiuti ingombranti dei cittadini livornesi per conto di Aamps. Dal primo marzo, fa sapere l'Unione sindacale di base (Usb), come i loro colleghi direttamente assunti dalla municipalizzata dei rifiuti, sono passati al contratto Utilitalia, abbandonando quello "misero e improprio che ancora impiega in Italia un esercito di lavoratori e lavoratrici, soprattutto in appalto". Una battaglia vinta a seguito di una lotta che continua imperterrita. "Appalti e Ccnl multiservizi sono un binomio che combattiamo ogni giorno con applicazione e chiarezza - dice Usb -.