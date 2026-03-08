L'ospedale Monaldi riscrive le tutele legali per i medici | meno copertura nei procedimenti penali

L'ospedale Monaldi ha modificato le proprie policy riguardo alle tutele legali dei medici, riducendo la copertura nei procedimenti penali. Contestualmente, l'Azienda Ospedaliera dei Colli ha aggiornato le regole sul patrocinio legale, prevedendo maggiori esclusioni per le cause penali e rafforzando le protezioni per chi subisce aggressioni. Queste modifiche sono state comunicate in un momento in cui prosegue l'inchiesta Caliendo.

Mentre prosegue l'inchiesta Caliendo, l'Azienda Ospedaliera dei Colli riscrive il patrocinio legale: più esclusioni nei penali, tutele rafforzate per chi subisce aggressioni.