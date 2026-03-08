Lorenzo Bonicelli e l’orgoglio della fiamma olimpica | applausi per l’atleta che non mollerà mai

Lorenzo Bonicelli tiene in mano la torcia olimpica durante un evento ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, l’8 marzo 2026. Nonostante la fatica nel sollevarla, l’atleta viene sostenuto dalla fidanzata, Lisa, che gli sta accanto. La scena si svolge davanti a un pubblico che applaude l’atto simbolico. Bonicelli dimostra determinazione mentre si prepara a portare avanti il percorso olimpico.

Abbadia Lariana (Lecco), 8 marzo 2026 – Bonni solleva e inclina leggermente la torcia che impugna. Pesa, fa un po’ di fatica, ma alle sue spalle, come un angelo custode, c’è Lisa, la sua fidanzata, che lo aiuta. La due fiaccole si avvicinano fino a sfiorarsi. Sembra quasi un bacio. È il bacio della torcia olimpica. Attorno ci sono anche i suoi familiari, gli amici della Federazione italiana di ginnastica, i soccorritori volontari che lo hanno accompagnato e rappresentano tutti i sanitari che lo stanno curando e assistendo. C’è chi applaude, chi grida, chi lo incita. Bonni è emozionato, non riesce a staccare lo sguardo dalla fiamme olimpica, che per ogni atleta come lui è un sogno che si avvera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

