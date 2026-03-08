L’OraSì cerca Ristopro

L’OraSì si prepara a sfidare la Ristopro Fabriano alle 18 al PalaCosta. La squadra cerca di interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive, con il supporto del pubblico di casa. La partita rappresenta l’occasione per tornare a vincere dopo le recenti sconfitte e mettere in campo tutta la determinazione necessaria.

Senza paura e con al fianco il tifo del PalaCosta. L’OraSì vuole ritornare alla vittoria e cancellare la striscia di quattro sconfitte consecutive e per farlo dovrà battere la Ristopro Fabriano, attesa sul parquet romagnolo alle 18. Per i giallorossi, ancora privi di Dron e Naoni, sarà una gara delicata perché i marchigiani sono in corsa per uscire dai playout e con una sconfitta farebbero scivolare l’OraSì verso la zona ‘pericolosa’ della classifica. Il problema maggiore è che Fabriano gioca una pallacanestro a ritmi alti e con le rotazioni ridotte c’è il rischio che Ravenna possa crollare nell’ultima parte della gara come accaduto con San Severo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Qui Ravenna. L'OraSì in cerca di continuità. Con Imola si rivedrà Dron

Basket, l'OraSì Ravenna in cerca di riscatto dopo quattro sconfitte: al PalaCosta arriva Fabriano

